韓国サッカー協会が９月29日、韓国代表のメンバーを発表した。ホン・ミョンボ監督が率いる同代表は、10月にブラジル、パラグアイと国際親善試合を戦う。最新メンバーには主将のソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、キム・ミンジェ（バイエルン）ら主軸に加え、Jリーグ勢のキム・スンギュ（FC東京）とキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）が選出された。一方、オ・セフン（FC町田ゼル