韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年9月29日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、「様々な面で物足りないシーズンとなった」と今シーズンを総括した。今季は打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズに所属していたイは、23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに入