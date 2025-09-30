巨人打線が、この日先発する田中将大投手の日米通算２００勝に向けて早出特打を行った。午後１時半頃からスタート。通常より１時間早くフリー打撃をスタートさせると、中山礼都やリチャードらがサク越えを連発。左翼から右翼席の上段へ、ポンポンと放り込んだ。若手から中堅のメンバーがそろって必死にバットを振った。２６日のＤｅＮＡ戦からの３試合では、平均５・７得点を奪った巨人打線。４番・岡本和真を中心に攻撃陣は上