◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝を懸けて、３０日の中日戦（東京Ｄ）に先発する。この日は１４時前に、東京ドームのベンチからグラウンド入り。中堅に設けられた投手の調整ゾーンへ、ゆっくり歩いて合流した。前回は２１日の中日戦（バンテリンＤ）に登板し、６回途中５失点で４敗目を喫した。楽天から加入後、本拠地では４戦未勝利。東京