俳優の田村亮さん（79）が30日、公式サイトを更新し、声帯手術を受けていたことを報告しました。田村さんの公式サイトでは、「過日、声をやられて舞台降板の件お知らせしましたが、その後、9月24日に声帯の手術をしまして今はもう普段のいつもの声が出るようになりました」と、手術を受けていたことを報告。続けて、「その折にご心配頂いた方々には本当に心より厚く厚く御礼申し上げます」とコメントしました。田村さんは、9月4日