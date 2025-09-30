30日午前、神奈川県逗子市の薬局に何者かが押し入り、店員の女性を棒のようなもので殴る事件がありました。犯人は現在も逃走中です。警察によりますと、30日午前10時ごろ、逗子市の薬局で店員の70代の女性から「頭を殴られた」と110番通報がありました。70代の女性が薬局で作業していたところ、何者かが1人で店内に押し入り、棒のようなもので女性の頭を殴ったということです。女性は頭にケガをして病院に搬送されましたが、軽傷と