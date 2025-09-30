自民党総裁選の投開票日まで4日となりましたが、先週発覚した、小泉陣営による“やらせコメント”問題の余波が広がっています。討論会で高校生からは「民主主義を揺るがしかねない事態」と厳しい声も。【写真を見る】“やらせ投稿” 小泉陣営が示した24の例文「英語で答えて」対応したのは…折り返しを迎えた自民党の総裁選。27日、5人の候補が挑んだのは、実業家のひろゆきさんが司会を務める討論会です。討論会中盤、ひろゆきさ