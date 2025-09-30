経営不振に陥っている日産自動車が、サッカーJ1の名門クラブ、横浜Mの運営会社の株式売却を検討しているとの報道を受け、横浜Mの中山昭宏社長（58）が横浜市内で取材に応じた。身売りが検討されていることを否定しなかった上で「日産自動車から正式に何か出たものがない中で、マリノスとして今の時点でオフィシャルに言えるものはない」と説明。「こういう報道が出て、心配されている方も多いと思う。ご心配をおかけしているこ