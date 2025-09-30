北九州市消防局によりますと、30日午前、北九州市戸畑区中原の日本製鉄の構内で、塩酸が気化したガスを吸い込み、11人が病院に搬送されました。午前10時ごろに消防に通報がありました。11人のうち4人は会社側が病院に搬送しました。消防が搬送した7人は20代から70代の男女で、このうち30代の女性1人が中等症です。11人はのどの痛みを訴えているということです。日本製鉄によりますと、委託先の日鉄テックスエンジによる作業中にガ