【通貨別まとめと見通し】南アランド円 先週のまとめ 17日に8円41銭前後を付けた後、ランド高円安が進行。南ア中銀は18日に政策金利を維持。金利差もあり、ランド買いが優勢となっている。先週後半にドル円が上昇した局面で8円62銭台へ上昇。週明けのドル円の調整も8円60銭割れではランド買いが入るなど、堅調な地合いを維持している。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.708.80 - **サポート**: 8.50