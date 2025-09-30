【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 25日のメキシコ中銀金融政策会合は市場予想通り政策金利を0.25％引き下げて7.50％とした。投票は4対1で1名の委員は据え置きを主張した。中銀は今年第4四半期のCPIの予想を3.6％とし、来年第3四半期に目標の3%に到達するようにCPIが収束していく見通しを示している。ペソ円はじっくりした上昇が続く中、8円05銭台で金利発表を迎え、発表後に8円12銭台まで一時上昇。利下げ