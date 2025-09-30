豪中銀11月の利下げ見通し少数派に転じる＝東京為替 豪中銀の声明で物価安の進行鈍化見通しが示されたこともあって、11月会合での利下げ期待が後退。発表前まで55％前後と拮抗しながらもやや優勢であったが、会合後は32％程度まで落ち込んでおり、豪ドルドルの0.66台回復などにつながっている。 AUDUSD0.6606