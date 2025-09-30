巨人のＡ・バルドナード投手が３０日、２か月ぶりに１軍に合流した。中日戦が行われる東京ドームに姿を見せた。来日３年目の今季は１８登板で防御率３・５５。７月３１日に登録抹消となって以降はファームで調整を続けていた。現状、１軍の左のリリーフは中川とルーキーの宮原が奮闘しているが、ＣＳに向けてブルペンの層を少しでも厚くしたい中で、助っ人左腕にチャンスが訪れた。