今月２８日。イースタン・リーグ最終戦となったロッテ戦（Ｇタウン）の試合前、巨人ベンチに見慣れない貼り紙があった。よく見ると新聞記事をコピーしたもので、横には赤ペンで「テキサス新聞」と記してあった。記事の内容としては、投手の球速が高速化するなど急激に進化する中で、打者が投球を捉える確率を高めるためには詰まることを恐れなくなり、バットを折りながらでも内野と外野の間に落ちる安打が増えている―というも