阪神の原口文仁内野手（３３）が３０日、西宮市内の球団施設で引退会見を行った。スーツではなくユニホーム姿で思いを語った。「今シーズンを持って現役を引退いたします。少しさみしい気持ちもある。多くの支えがあって、感謝の気持ちの方が大きい」会見終了後には同学年の梅野隆太郎捕手、岩崎優投手、岩貞祐太投手、秋山拓巳ＢＡ、同年代の島本浩也投手がサプライズで登場。花束の贈呈を行い、熱い抱擁をかわした。