アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は３０日、サイバー攻撃を受けてシステム障害が発生している問題で、傘下のアサヒビールやアサヒ飲料など、国内グループ会社の全３０工場の多くで生産を停止していることを明らかにした。システム障害は２９日午前７時頃に発生。酒類や飲料、食品など国内の受注・発注業務ができなくなったため、生産も停止した。３０日午前時点で、復旧のめどは立っていないという。