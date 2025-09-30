30日、スーパーマーケットで万引きをした窃盗の容疑で新潟市の無職の男（81）が逮捕されました。警察によりますと男はことし8月、燕市内のスーパーマーケットで天ぷら・ギョーザ・サラダの総菜3点（販売価格合計1,140円）を盗んだ疑いがもたれています。被害にあった当日に店舗が警察に通報。その後、防犯カメラの捜査などで男の犯行が明らかになり、30日、自宅にいた男を逮捕したとい