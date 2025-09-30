ダイジェット工業が後場急上昇している。午後１時ごろ、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年３月期第３四半期に投資有価証券売却益１億８３００万円（見込み）を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想への影響は他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS