韓国が今年、高齢者人口が初めて全体人口の20％を突破し「超高齢社会」に本格的に突入したなか、引退年齢層の相対的貧困率が経済協力開発機構（OECD）加盟国内で最も高い水準であることが明らかになった。統計庁が9月29日に発表した「2025年高齢者統計」によると、2025年における65歳以上の高齢者人口が1051万4000人と集計された。これは全体人口の20.3％