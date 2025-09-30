アリナミン製薬が2025年8月1日に発売した胃腸薬「タケプロンs」。これは、医師から処方される医療用医薬品と同成分を含んだ「PPI(プロトンポンプインヒビター/プロトンポンプ阻害薬)」と呼ばれる薬で、これまで市販薬としては販売されてこなかったものだ。【画像】「タケプロンs」は唾液などの水分ですばやく崩壊する口腔内崩壊錠(OD錠)ドラッグストアで手に入る胃腸薬に新たな選択肢が増えたことで、胃痛に悩む人の生活や、医療を