交際していた女性を殺害し、約1年にわたってキムチ用冷蔵庫に遺体を隠していた40代の男が緊急逮捕された。【写真】勤務先で8歳児童を刺殺した韓国の女性教師全羅北道・群山（クンサン）警察署は9月30日、殺人および死体遺棄の容疑で40代の男Aを逮捕し、取り調べを行っていると明らかにした。Aは昨年10月20日、群山市助村（チョチョン）洞の集合住宅で、40代の交際相手Bさんを殺害し、キムチ用冷蔵庫に遺体を隠した疑いが持たれてい