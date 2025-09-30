189センチで左利き。喜多壱也のポテンシャルが花開きつつある。現地９月27日にチリで幕を開けたU-20ワールドカップ。大会のオープニングマッチに登場した船越優蔵監督が率いる若き日本代表は、エジプトに２−０で勝利した。先制点となるPKを決めたCB市原吏音（大宮）が攻守で活躍した一方で、４バックの左CBに入った喜多（レアル・ソシエダ）も相棒に負けずとも劣らないパフォーマンスを披露。正確な左足のフィードと空中戦