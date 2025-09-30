大阪・関西万博の閉幕（10月13日）まで残り2週間。会場内の「2025大阪・関西万博会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」は、RIZIN × ミャクミャクのグッズの販売を開始した。【動画あり】萩原京平が動画でおすすめ…RIZIN×ミャクミャクのコラボグッズ今回販売されるのは「Tシャツ」「フェイスタオル」「キーホルダー」。RIZIN FF OFFICIALの公式Xでは、萩原京平と、シビサイ頌真が、フェイスタオルを持って