中国メディアの澎湃新聞は28日、韓国で検察庁廃止の法案が可決されたことに関連し、「青瓦台の呪い」は終わりを告げることになるのかとする論評を掲載した。筆者は天津外国語大学国別・区域研究院の兼職研究員、徐志堅（シュー・ジージエン）氏。論評はまず、韓国の国会が26日、検察庁の廃止などを盛り込んだ政府組織法の改正案について、与党「共に民主党」などの賛成多数で可決したことに触れ、最も注目されることとして、現在の