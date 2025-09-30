けさ、神奈川県大和市のリサイクルショップのガラスが割られ、ショーケースにあったスマートフォンが盗まれました。警察は窃盗事件として捜査しています。警察によりますと、きょう午前5時すぎ、大和市つきみ野で「男が店のほうから逃げてきた」と目撃者の男性から通報がありました。警察官が駆けつけると、「BOOKOFF 大和つきみ野店」のドアのガラスが割られ、店内のショーケースも割られた上で、展示されていたスマートフォ