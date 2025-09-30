きょう未明、埼玉県深谷市と熊谷市で男2人が住宅に侵入する事件がありました。男2人は現在も逃走中です。警察によりますと、きょう午前1時すぎ、深谷市常盤町の一戸建て住宅で、1階の窓ガラスが割られ男2人が侵入しました。男2人はすぐに住人に見つかり、そのまま逃走したということです。また、およそ1時間後、深谷市の現場からおよそ5キロ離れた熊谷市玉井でも、男2人が1階の窓ガラスを割り住宅に侵入する事件がありました。いず