アメリカのトランプ政権は輸入する木材に10％の追加関税を課すことを決めました。トランプ大統領は29日、輸入する木材に10％の追加関税を課す命令書に署名し、10月14日から発動します。命令書は、アメリカ国内で森林資源や生産能力があるにもかかわらず、輸入依存度が高まっていることが国家安全保障上、問題だと指摘し、関税を課すことで木材を製造する体制を強化するとしています。また、▼キッチンのキャビネット＝収納棚と、▼