中国で9月の製造業の景気の良し悪しを示す指数が、判断の節目となる「50」を6か月連続で下回りました。中国の国家統計局によりますと、9月の製造業の景況感を示す指数である「製造業PMI」は49.8でした。8月より0.4ポイント上昇しましたが、景気の良し悪しを判断する節目の「50」を6か月連続で下回りました。国家統計局の担当者は、「製造業の生産活動は比較的活発であり、景気水準が引き続き改善した」と説明していますが、関税な