0歳から6歳の子どもがいる男女のうち、「2人目の子ども」を望む人の割合がおよそ3割に留まり、過去最低になったことが明治安田生命の調査で分かりました。明治安田生命は0歳から6歳の子どもがいる1100人の男女に子育てに関するアンケートを今月実施したところ、「2人目を望む」人の割合が33.3%で、2018年の調査開始以来、過去最低になったと発表しました。理由としては「年齢的に不安があるから」が最も多く、続いて「将来の収入に