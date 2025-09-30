あすから、ふるさと納税の仲介サイトによるポイント付与が禁止になります。村上誠一郎 総務大臣「（ふるさと納税は）公金を使用した公的な税制上の仕組みでありまして、『インターネット通販であってはならない』というふうに考えております。今回の改正によって、ふるさと納税の募集が適正に実施されることを期待しております」村上総務大臣は会見で、あすから仲介サイトによるポイントの付与が禁止されることで「募集が適正