都内の路上で面識のない女性にわいせつな行為をしてけがをさせた疑いで、28歳の男が逮捕されました。捜査関係者によりますと、吉田誠也容疑者（28）は9月9日夜、東京・町田市の路上を歩いていた面識のない20代の女性に突然抱きつき、軽傷を負わせた疑いが持たれています。吉田容疑者はこの直前にも、自転車で帰宅途中だった10代の女性にわいせつな行為をした疑いで逮捕されていて、この女性の家族からの110番通報を受けて警戒して