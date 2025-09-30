【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。人気ユーチューバーのヒカルさんが配偶者以外との男女関係を認め合う夫婦の形――オープンマリッジを宣言し、議論が巻き起こりましたね。ヒカルさんには「ハーレムを作りたい」という夢があるそうで、妻で実業家の進撃のノアさんに納得してもらったようです。今後の展開に注目ですね。さて、そんなニュースに関連して今週は、欲望に忠実な主人公が魔性の少女に翻弄される新作