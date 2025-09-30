【モデルプレス＝2025/09/30】女優の山口智子が30日、都内で行われた「カスピ海ヨーグルト リッチモ」メディア発表会に出席。食生活で気をつけていることを明かした。【写真】山口智子、美肩＆スラリ美脚のぞく衣装姿◆山口智子、ヨーグルト好きを告白「バケツレベルでいただく」ヨーグルトが大好きだという山口は自身を「ヨーグルトに関してはめちゃくちゃうるさい人間」と告白。「世界を旅する機会もたくさんあって、本当にヨー