〈キム・ジュエ氏が北朝鮮の権力を継承〉９月24日、米国のＮＧＯ団体・北朝鮮人権委員会はこう題した報告書を発表した。金正恩・朝鮮労働党総書記の後継者が娘・ジュエ氏である可能性が高いとしたのだ。北朝鮮の指導者が誰になるかは、日本の拉致問題の解決などにも大きな影響を及ぼす重要事項。だが、すんなり金正恩氏からジュエ氏に権力継承とはいかないかもしれない――。金正恩氏は現在41歳、ジュエ氏は12歳といわれる。後継者