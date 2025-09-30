俳優の白石隼也（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。所属するホリプロを退社することを発表した。【写真】白石隼也がホリプロの退所を発表文面を掲載「今後の人生を鑑み、この決断を」白石は「ご報告」と題して鏡越しの写真を投稿。「2025年9月30日をもちまして、株式会社ホリプロを退社することをご報告致します」と発表した。「約17年間、温かく見守り支え続けてくださったホリプロの皆様には心より感謝申し上げま