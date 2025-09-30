声優の内田真礼と石川界人が、30日、自身のエックスを通じて、連名で結婚を発表。真礼の弟が内田雄馬で、雄馬は日高里菜と結婚していることから、「内田真礼と日高里菜と内田雄馬と石川界人が親族になるのすごすぎるな」「この一族エグすぎる」などと、SNSで驚きの声が上がっている。【写真】内田真礼の実弟・内田雄馬今回真礼と石川は、「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と直筆の署