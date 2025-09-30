人気声優カップルが３０日、結婚を電撃発表した。Ｘ（旧ツイッター）に連名で報告したのは、声優の石川界人と内田真礼。２人は「皆さまへ突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」とコメント。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご