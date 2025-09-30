◆第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選▽Ｃブロック代表決定戦札幌日大１０―９酪農学園大とわの森三愛（３０日・札幌円山）酪農学園大とわの森三愛が９―１０で札幌日大に敗れ、２年ぶりの全道大会出場を逃した。公式戦初登板初先発の左腕・東海成（２年）が４回４安打９四死球６失点（自責点４）。打線は相手の９安打を上回る１５安打を放ったが、投手陣が１４四死球５暴投と乱れ、あと一歩及ばなかった。強豪相手