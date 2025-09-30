連日、クマ出没のニュースが報じられる中、不審者の情報を公開している「日本不審者情報センター」でも異変が起きている。【映像】クマが東京の民家をよじ登る様子（実際の様子）普段は不審者の情報が主だが、今ではクマの目撃情報ばかりだ。特に福島県は、クマ情報一色。しかし驚くことに東京都もクマの出没情報が。日本不審者情報センター合同会社の佐藤裕一代表は「やはり最近の動きとして、東京や神奈川の山に近い方での