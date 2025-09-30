林官房長官は３０日午前の記者会見で、トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が合意したパレスチナ自治区ガザの和平計画について「２国家解決に向けた重要な一歩だ。紛争終結と平和に向けたトランプ大統領の取り組みを高く評価する」と歓迎した。イスラム主義組織ハマスに対し「提案を受け入れるべきだ」と求め、イスラエルにも「合意が成立した際には、誠実に履行することを促したい」と述べた。