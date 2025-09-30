【エルサレム＝工藤彩香、カイロ＝西田道成】米国とイスラエルが合意したパレスチナ自治区ガザの和平計画について、イスラム主義組織ハマスは２９日の声明で「パレスチナの各勢力と協議する」とした。ただ、計画案は「あいまいで、イスラエル側の構想に近い」と懐疑的な見方も示した。一方、パレスチナ自治政府や、停戦交渉を仲介してきたカタールやエジプトを含むアラブ・イスラム諸国８か国は計画を歓迎し、米国と連携する方