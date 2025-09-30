2019年に誕生したコンディショニングブランド、TENTIAL（テンシャル）が「TENTIAL 25FWコレクション - ポテンシャルカンファレンス」を開催しました。舞台となった渋谷ヒカリエには、最新コレクションとともに、ブランドの哲学や未来へのビジョンを体感できる空間が広がりました。photo by ©FASHION HEADLINECEOの中西裕太郎氏は、自らがアスリートを志しながら病によって競技人生を断念した経験を語り、「日常にこそ、コンデ