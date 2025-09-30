セリエA第5節で、昨季王者のナポリはACミランと対戦。前半に2失点を喫したナポリは、ミランのペルビス・エストゥピニャンの退場によって数的優位に立つが、ケビン・デ・ブライネがPKで1点を返したのみにとどまり、1-2と今季初の敗戦を喫した。デ・ブライネは60分にPKを決めたのち、72分にエリフ・エルマスと交代しベンチに下がっている。この際、納得していない苛立った表情を見せており、アントニオ・コンテ監督はこの件について