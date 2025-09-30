10月1日(水)は、北陸・東海や関東から東北にかけて大気の状態が非常に不安定になり、雷をともなった激しい雨が降り大雨になるところがありそうです。土砂災害などに注意、警戒が必要です。1日午前9時の予想天気図です。千島のはるか東に進んだ低気圧から前線が日本の南海上にのびています。伊豆諸島付近で低気圧が発生しそうです。1日は、おおむね東海から東では上空およそ5500メートルで−12度以下の寒気をともなう気圧の谷が通過