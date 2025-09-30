アップル（Apple）は、iPhone向けに「iOS 26.0.1」、iPad向けに「iPadOS 26.0.1」を公開した。Bluetoothの接続が切れることがある問題や、写真にノイズが乗る問題などの修正が図られる。 「iOS 26.0.1」では、iPhone 17とiPhone Air、iPhone 17 Pro/Pro MaxでWi-FiやBluetoothの接続が切れることがある問題や、iOS 26へのアップデート後にiPhoneユーザがモバイル通信ネットワークに接続できない問題な