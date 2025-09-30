子どもが成長すると、家族全員で出かける機会が減り、ミニバンの出番も少なくなります。今回のケースのように、トヨタの「ヴォクシー」はファミリーに人気の車ですが、維持していると大きな出費につながります。 では、ヴォクシーを手放すと実際にどのくらい節約できるのでしょうか。本記事では、所有を続ける場合の年間コスト、手放したときに浮く費用、売却益や代替手段について解説します。