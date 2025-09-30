今季限りで現役引退する阪神・原口文仁内野手が３０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で会見に臨んだ。「結果が出なかった。９月下旬に球団とお話をさせていただいた。ここが僕の引退するタイミングなのかなと思った」と引退の理由を明かし、「大好きな野球を続けて何とかタイガースの１軍の優勝に貢献したい…と。若手の頃から志を高くやってきた。目標を持ち続けて、鳴尾浜の室内でやってきた」と男泣きした。◆原口文仁（