Ｊ１の神戸が３０日、１０月１日のＡＣＬＥ・メルボルン・シティ戦（ノエスタ）に向けて、神戸市内のグラウンドで練習を行った。報道陣に公開された冒頭１５分ではウォーミングアップやボール回しが行われ、負傷離脱していたＭＦ佐々木大樹、ＤＦ広瀬陸斗も参加した。ＡＣＬＥに加え、天皇杯、リーグ戦など今季も佳境を迎えていく中、実戦復帰に向けて着々と準備が進んでいる。午後２時からは、１日の試合会場となるノエビアス