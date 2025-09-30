【パリ＝梶彩夏】２０２６年春夏パリコレクションが２９日、パリ市内で開幕した。１０月７日までの期間中、公式日程だけで約１１０のブランドが新作を発表する。初日はフランスを代表するブランド「サンローラン」が登場。ライトアップされたエッフェル塔が間近に見える屋外の会場で、スケールの大きなショーを行い、白色のリボンが美しいボウタイブラウス、フリルが何層も重なったエレガントなロングドレスなどを披露した。