発電大手のＪＥＲＡは３０日、国内の石油と液化天然ガス（ＬＮＧ）を燃料とする火力発電所５基を廃止すると発表した。老朽化が理由としている。対象は石油火力が広野２号機（福島県）で、ＬＮＧ火力が姉崎５、６号機（千葉県）、袖ヶ浦１号機（同）知多５号機（愛知県）。